Maldera: "Al Milan è mancata un po' di esperienza internazionale. Poca malizia sul 2-2"

Andrea Maldera, ex match analyst rossonero, ha parlato a MilanTv al termine del pari di Belgrado, in particolare del gol finale di Pavkov: "Il cambio di Mandzukic ha tolto al Milan un uomo alto in area di rigore, specie nella posizione sul primo palo, dove il croato nel primo tempo ne ha prese tantissime sui corner: forse nel passaggio di consegne qualcosa non ha funzionato. Sono piccoli dettagli che in questo momento il Milan paga, che sia di lezione per il futuro. È mancata un po' di malizia nelle letture, un po di esperienza internazionale".