Maldini a Sky: "Sono confuso sul rigore. In società si possono avere visioni diverse"

Intervenuto a Sky, Paolo Maldini ha commentato il match di questa sera: "Quel tocco fatto in un'altra maniera non è un tocco. Ho molta meno certezza adesso rispetto a due anni fa soprattutto perché la tecnologia secondo me ci ha risolto un sacco di problemi perché fuorigioco e falli di mano sono chiari. Su rigore c'è l'interpretazione dell'arbitro sulla l'intensità di intensità di un tocco e questa è una sensibilità che non tutti gli arbitri hanno quindi in questo caso secondo me il buon senso dovrebbe dire all'addetto al Var di chiamare gli arbitri e dire se secondo lui è un tocco. A dir la verità sono un pochino confuso. Si sa, non abbia mai vinto contro le prime quattro negli ultimi due anni e siamo una squadra che sta mettendo le basi per il futuro e questo lo sappiamo, dentro questi difetti però abbiamo una base importante e di coraggioso un gioco veloce, un gioco moderno e siamo contentissimi e sappiamo che dobbiamo pagare qualcosa. Rebic è un prestito biennale è con noi poi vedremo cosa succederà. Un solo Milan esiste poi dei problemi ci possono anche essere, in società vogliamo la stessa cosa e ci sta avere visioni diverse."

Su Ibra: "Se si fa un discorso da capo vuol dire buttare tutto via. Il Milan è in costruzione. Lo scorso anno abbiamo fatto il migliore risultato degli ultimi sei anni, e quest'anno vogliamo provare a migliorarlo anche se siamo partiti male. C'è anche un discordo di costi, non siamo il PSG"

Su Rebic: "Trattaiva libera. La trattativa con SIlva è separata e ci sranno due discorsi differenti"

Sul conflitto interno: "Ho risposto da direttore dell'area tencina. Rangnick non è un profilo adatto secondo la mia visione."