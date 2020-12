Maldini esalta Pioli: "Ha un ruolo speciale"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, tra le altre cose, ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: "Ha un ruolo speciale. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Non è un martello? È quello che si percepisce dall’esterno, ma le assicuro che Pioli è sorprendente. Sa essere un martello a modo suo. Credo sia una opportunità per fare il salto, anche per lui. Tutti con lui stanno crescendo. Con il Milan è scattata una scintilla che forse con altri club non è scattata".