Maldini: "Giocare senza pubblico allo stadio? Io non ce l’avrei fatta, i giocatori sono stati bravi"

In merito all'impatto del Covid sul calcio, Paolo Maldini ha dichiarato a Sette, settimanale del Corriere della Sera: "Spesso si parla male dei calciatori di oggi, ma invece sono stati fin troppo bravi nel giocare a buon livello senza spettatori. Un anno in quelle condizioni stava uccidendo non solo il prodotto in sé ma anche le loro anime. Io non ce l’avrei fatta, sono sincero. Quando entravo a San Siro e magari c’erano appena ventimila spettatori per le partite di Coppa Italia, mi sentivo spento. Il calcio non può sentirsi al di sopra di qualsiasi cosa, anche se siamo convinti di stare in una bolla. E non può illudersi di poter prescindere da un rapporto diretto con lo spettatore. Allo stadio. Non alla televisione".