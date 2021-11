Maldini: "Il punto più alto con Sheva? La finale di Manchester"

Domani il Milan troverà il Genoa per la quindicesima giornata di Serie A. Intervistato a Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato così di Shevchenko, prossimo avversario dei rossoneri: "Sheva si dimostra coraggioso, si mette in discussione, ama questo lavoro e ha preso un impegno difficile. Lui non ha paura, è un campione e lo dimostrerà. Mi sembra che già la partita di domenica sia stata positiva per lui. Tifo per lui, ma purtroppo nel caso dello sport ad alto livello si deve passare anche sopra le amicizie e le parentele. Credo che forse il punto più alto l’abbiamo toccato nella finale di Manchester quando poi ha fatto quel gol all’ultimo rigore, che poi è solo un’appendice. Tutto il percorso però è stato fantastico, di un ragazzo arrivato con una mentalità diversa e che si adattato a noi, che aveva un talento pazzesco e che era abituato ad allenarsi in una maniera diversa. C’è stato un cambio totale per poi diventare quello che è diventato".