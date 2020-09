Maldini: "Nessuno ha vinto solo con i giovani. I rinforzi sono mirati anche per aiutare i ragazzi a crescere"

Ai microfoni di Sky, Paolo Maldini ha rilasciato queste parole sulla squadra rossonera: "I giovani non sono tutti uguali, alcuni sono pronti prima e altri dopo. Abbiamo tracciato una linea chiara, non esiste un modello di squadra che ha avuto successo solo con i giovani. I rinforzi sono mirati anche per aiutare questi ragazzi a crescere. Abbiamo indicazioni sportive, ma anche economiche. Il nostro monte ingaggi sta diminuendo. Se a tutto questo accompagneremo anche dei risultati importanti vorrebbe dire che avremmo fatto bene".