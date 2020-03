Maldini: "Se ci fossero stati i miei genitori sarei stato molto in ansia"

Paolo Maldini ha contratto il Coronavirus, ma per fortuna sta bene. Il direttore tecnico rossonero ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera: "Psicologicamente mi ha aiutato l’idea di non avere più i genitori. Intendiamoci: darei qualsiasi cosa per avere qui mio papà, anche solo per cinque minuti. Mia mamma Maria Luigia si è spenta con lui, se n’è andata tre mesi dopo. Ma se ci fossero ancora, con tutta la famiglia malata, sarei stato molto in ansia per loro".