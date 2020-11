Paolo Maldini, dt rossonero, ha parlato così di Diego Armando Maradona a Telefoot: "Credo che quello che abbia insegnato a tante generazioni è proprio l'amore per la palla. E' una notizia che non aspettavamo, che speravamo di non sentire mai. La sua vita è sempre stata vissuta quasi oltre i suoi limiti e questo lo ha reso quasi anche immortale".