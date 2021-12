Maldini sui nove anni senza calcio: "Mi sono goduto una vita normale"

Nella lung a intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera, Paolo Maldini ha parlato così dei nove anni lontano dal calcio dopo aver smesso di giocare: "Il giorno dopo la mia ultima partita, sono andato a tagliarmi i capelli. Da lunghi a corti, come li porto ora. Volevo essere altro. Sentirmi apprezzato o meno per quello che ero davvero, non perché ero Paolo Maldini, l’ex calciatore. Ho avuto la fortuna di ritirarmi quando i miei figli erano ancora piccoli. Avere del tempo per loro è stato fantastico. Mi sono goduto una vita normale. Ai miei giocatori ripeto sempre che quando varchi la soglia di Milanello devi dimenticare tutto, e pensare solo al calcio. Ma questo ti porta inevitabilmente a sacrificare gli altri. Quando giocavo, anche prendere un caffè con gli amici era una esperienza che spesso non potevo permettermi".