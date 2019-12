Maldini: "Tutte le lettere della parola Milan sono comprese nel mio cognome"

Da Cesare a Paolo, in attesa di scoprire cosa saprà fare Daniel. La famiglia Maldini ha dato tanto, tantissimo al Milan. In occasione dei 120 anni del club rossonero, Sportweek ha intervistato l’ex capitano e attuale dirigente milanista: "Qual è il filo che unisce i 60 anni di Milan targato Maldini? La passione per il calcio e per il Milan. Una passione spontanea e naturale, tra l’altro, mica inculcata. Mio padre mi lasciò scegliere se fare il provino al Milan o all’Inter e se stare in porta o fuori. E allo stesso modo non ho mai forzato Cristian e Daniel a giocare o a tifare Milan. Tutte le lettere della parola Milan sono comprese nella parola Maldini. Magari non è un caso, io ci vedo un grande significato".