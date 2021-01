Mancini: "Calabria ha talento, personalità e determinazione. Tonali in difficoltà? Nelle ultime uscite ha fatto molto meglio"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato anche di due giocatori rossoneri che sono nel giro della Nazionale, cioè Davide Calabria e Sandro Tonali. Ecco le sue parole: "Anche da noi Calabria ha fatto bene l’ultima volta. Ha talento, personalità e determinazione. Un ragazzo a posto. Tonali in difficoltà? Normale. È molto giovane. E’ arrivato presto in un grande club e ha bisogno di tempo per adattarsi. Un po’ come accaduto a Romagnoli. Ma nelle ultime uscite Tonali ha fatto molto meglio. E’ cresciuto anche Romagnoli. Potranno essere utili anche in azzurro".