Manicone sul derby: "Arrivano due squadre non al 100%, potrebbe uscire fuori un pareggio"

L'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone ha detto la sua sul derby di Milano a TMW Radio, durante Maracanà: "Inter? I giocatori devono trovare i giusti tempi di gioco. E' l'anno zero con Conte. Sicuramente si può fare bene. In Champions pareggi con lo Slavia, ora dovrà fare bene contro Dortmund e Barcellona. Ho fiducia però nell'Inter, in Conte, Marotta e l'ambiente. Si sta costruendo una fiducia che durerà nel tempo. Per ora deve fare la corsa su se stessa. Derby? Arrivano due squadre non al 100%, potrebbe uscire fuori un pareggio".