Maniero a MN: "Turn-over contro il Chievo? Conta la testa, non la stanchezza o la questione fisica"

L'ex attaccante rossonero Filippo Maniero ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it. Questo un particolare passaggio sui prossimi impegni della squadra.

Gattuso non vuole dare l'alibi della stanchezza ai propri giocatori, ma parla di mancanza di brillantezza. Una soluzione potrebbe essere quella di sfruttare maggiormente giocatori come Conti, Biglia, Castillejo e Cutrone?

"Lui ha sottomano i ragazzi tutti i giorni, quindi nessuno meglio di lui può sapere come stia realmente la squadra. In base a queste valutazioni metterà in campo la formazione che gli darà maggiori garanzie dal punto di vista atletico e tecnico. Sono valutazioni impossibili da fare dall'esterno. La stanchezza in questo periodo del campionato è un aspetto che penso possa valere per tutte le squadre. Più che una questione fisica, secondo me, ora si giocherà tutto sull'aspetto mentale, con la speranza che i ragazzi non si facciano condizionare dalle pressioni della classifica".