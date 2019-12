Maniero: "Ibrahimovic? Piatek non so se accetterà di fare la riserva"

Filippo Maniero, ex attaccante con un passato in rossonero, è intervenuto durante Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, per parlare dei tanti temi attuali. Tra gli argomenti toccati, uno sguardo anche alla questione Ibrahimovic, con uno sguardo alla possibile reazione di Piatek ad un arrivo dello svedese:

"Se arriva cosa dovrebbe fare Piatek? Dipende cosa ne pensa lui. C'è chi resta, c'è chi ti dice che vuole andare via perché non giocherebbe mai. Probabilmente non lo accetterebbe, visto che il Milan preferirebbe giocare solo con una punta".