Marani: "Donnarumma? Se professi la volontà di restare al Milan non puoi avere un procuratore che sposta sempre i suoi calciatori"

Matteo Marani, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla situazione legata a Donnarumma: "Noi siamo le scelte che facciamo? Vale per tutti noi: siamo il prodotto delle cose che abbiamo scelto nella nostra vita. Ciò che non ho compreso, detto che Gigio sia tra i migliori al mondo, è che se tu professi la volontà di rimanere al Milan non puoi essere con un procuratore che ha fatto dello spostare i giocatori il suo tratto distintivo. Non c'è niente di male, non ne faccio un giudizio morale. Ho trovato un'incongruenza, detto che ognuno può fare quello che vuole, ma ha un agente che storicamente sposta sempre i suoi giocatori".