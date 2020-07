Marani: "Il Milan ha sbagliato i tempi e la forma, ma Rangnick mi intriga molto"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan: "Il Milan ha sbagliato i tempi e anche la forma perchè Maldini e Pioli meritano rispetto, io avrei gestito diversamente questa vicenda. Però devo dire che Rangnick mi intriga molto. Il Milan, nella sua storia, è stato una sorta di laboratorio del calcio, il club rossonero ha spesso sperimentato qualcosa di nuovo. Rangnick è un perfezionista. Secondo me la scelta del tedesco è stata fatta per supplire alle difficoltà del Milan degli ultimi anni. C'è bisogno di un progetto alternativo e quindi Gazidis ha deciso di portare in Italia il modello anglosassone".