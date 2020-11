Marani su Calabria: "Il suo rendimento non è inferiore a quello di Hakimi e Cuadrado"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan ha una fiducia spropositata. Questa autostima non c'era l'anno scorso, adesso ha 13 punti in più dell'anno scorso. Ovviamente l'arrivo di Ibrahimovic ha fatto la differenza. Il Milan gioca bene, Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Tanto giocatori sono cresciuti, faccio per esempio il nome di Calabria. Si parla poco di lui, ma il suo rendimento non è inferiore a quello di Hakimi e Cuadrado".