Marani sul Milan: "E' una squadra che ormai ha preso una dimensione da grande squadra"

Matteo Marani, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan: "Il Milan è cresciuta ancora. I rossoneri hanno preso atto che possono andare a Torino e battere la Juventus. Il Milan trova sempre la forza di reagire, lo ha fatto a Liverpool e lo ha fatto contro la Juventus. E' una squadra che sa dove e come correre, c'è una grande organizzazione e ovviamente una grande fiducia. Non so se sia una squadra da scudetto, ma è una squadra che ormai ha preso una dimensione da grande squadra sotto tutti i punti di vista. In questa stagione il Milan sta crescendo ulteriormente".