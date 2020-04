Marchegiani: "Van Basten era un giocatore atipico per le sue doti fisiche. Aveva tutto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Luca Marchegiani, ex portiere italiano, ha parlato di Van Basten. Queste le sue parole: "Van Basten era un centravanti completo e per l'epoca in cui ha giocato lui assoluatmente atipico. Era raro trovare un giocatore così alto ma al tempo stesso elegante, sontuoso e con una grande tecnica. Era veloce, sapeva smarcarsi e sapeva calciare con entrambi i piedi. Aveva tutto ed è arrivato in un momento in cui era difficile trovare un giocatore così completo."