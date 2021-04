Marchetti: "Il Milan è la seconda squadra maggiormente cresciuta di valore in A"

Intervenuto con un editoriale su Tutttomercatoweb, il giornalista Luca Marchetti ha parlato della crescita dei valori di club di A compreso il Milan. Queste le sue parole: "Al secondo posto di questa classifica troviamo il Milan. In realtà a fronte di una crescita del 23,9% (leggermente inferiore a quella dell’Atalanta) il valore assoluto è più alto: 87,1 milioni di euro. Questo perché chiaramente il valore base di partenza era più alto di circa 50 milioni (365 milioni circa) e quindi in valore percentuale incide di meno. E’ naturale anche questo tipo di apprezzamento. Perché nonostante le scadenze di contratto (Donnarumma e Calhanoglu) che chiaramente influiscono negativamente sul cartellino dei giocatori, la stagione straordinaria che sta facendo il Milan notevolmente superiore rispetto a quella della passata stagione (cammino in Europa compreso), ha fatto rinvigorire la forza rossonera. E poi se aggiungiamo il fatto che il Milan sia composto per lo più da giovani, rende questo dato ancora più “elastico”.