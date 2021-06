Marchetti sul mercato del Milan: "Budget per le necessità: attaccante, eventuale sostituto di Calhanoglu e riscatti"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso a SkySport sul mercato del Milan: "Il Milan ha un budget sul mercato e lo deve dividere tra le necessità che ha, fra cui anche quella dell'attaccante, la sostituzione eventuale di Calhanoglu, il riscatto di Tomori e di Tonali. Viene una cifra importante ed è per questo che si procede per step, anche perché poi ci saranno le opportunità di mercato. Tomori verrà riscattato. Per Tonali non ci sono dubbi dal punto di vista tecnico ma si sta cercando di ragionare con il Brescia per uno sconto legando quei soldi, che comunque il Brescia dovrà avere, ad altri step".