Marchetti sul trequartista: "Il Milan punta ad un'operazione in prestito con diritto di riscatto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato delle valutazioni del Milan per il ruolo di trequartista. Queste le sue parole: "Il Milan sta chiacchierando con tante società per diversi giocatori nel ruolo di trequartista. Il club rossonero fa bene ad adottare questa strategia perchè è un mercato molto diverso da quelli precedenti, senza soldi e quindi bisogna avere la pazienza di aspettare perchè certi club per esigenze poi possono rivedere le loro richieste. Il Milan starebbe pensando ad un operazione in prestito con diritto di riscatto dove ci può essere un versamento economico iniziale ma non un vincolo futuro"