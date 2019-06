Marcolin su Giampaolo: "Merita il grande salto, è tra i più bravi in Italia"

Dario Marcolin, ex centrocampista tra le altre di Lazio, Samp e Napoli, ha parlato a margine dell'evento Football Leader che si è svolto a Napoli. Queste le sue dichiarazioni sulla possibilità che Marco Giampaolo diventi il nuovo allenatore del Milan: "Anche per lui credo sia arrivato il momento del grande salto, e se lo merita - riporta TMW -. Mi piace la sua filosofia di calcio. Il Milan con lui ritorna un po' al periodo di Sacchi, con un calcio diverso. E' tra i più bravi in Italia".