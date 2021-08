Marocchi: "Secondo me Giroud le giocherà tutte"

Giancarlo Marocchi, commentatore di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' su Giroud: "Secondo me Giroud le giocherà tutte. Poi spero ci sia anche Ibra ed ecco servito il 4-4-2. Il Milan me lo aspetto bello vivo. L'immagine è quella di Theo in ripartenza seguito da tutti gli altri. L'obiettivo può essere un po' più alto rispetto alla passata stagione, ma Pioli sarà sempre Pioli e non dovrà cambiare nulla. Il Milan può e deve giocare con due attaccanti, Brahim Diaz mi piace ma lo vedo come dodicesimo".