Maroni: "Mi auguro che Giampaolo sappia riportare il Milan dove merita"

Roberto Maroni, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così del Milan: “Sono nostalgico dei tempi andati, non vinciamo la Champions League dal 2007, mi auguro che non passino altri anni prima che torni a vincerla. Quello ci interessa, la Serie A non conta niente, la Champions sì. Mi auguravo che Allegri tornasse al Milan. Mi auguro che Giampaolo sia l’uomo adatto, nella top tre degli allenatori del Milan c’è Sacchi. Nessuno lo conosceva quando è arrivato ed è stato tra i più bravi ed innovatori, mi auguro che anche Giampaolo sappia riportare il Milan dove merita e dove i tifosi si aspettano”.