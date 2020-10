Marotta: "L'allargamento delle rose per tutte le squadre può aiutare e favorire lo spettacolo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di un provvedimento comune per il calcio italiano vista l'emergenza Coronavirus: le rose allargate. Queste le sue parole sul tema: “Abbiamo stabilito un protocollo molto rigido in Lega per cercare di arrivare alla conclusione del torneo. Questo protocollo prevede che fino a 10 calciatori positivi si debba giocare, ecco che l’allargamento delle rose potrebbe favorire una situazione migliore rispetto a quella di oggi. Il calcio è anche spettacolo e potrebbe essere garantito con una scelta più ampia”.