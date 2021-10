Martina: "Maignan il più forte in Serie A, a Milano si sono già dimenticati di Donnarumma"

Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, si è così espresso a Il Messaggero su Donnarumma e Maignan: "A Milano si sono già dimenticati di Donnarumma: Maignan è il più forte della Serie A». Silvano Martina non ha dubbi. L’agente di Buffon, con un passato anche nella Lazio, promuove a pieni voti la scelta del Milan per il post Gigio. «Mike è esperto e sta avendo un ottimo rendimento. Ripeto: nessuno si ricorda di Donnarumma. Tra l'altro, tutti i portieri giovani di adesso sono forti a livello di testa. Rispetto a quelli della nostra epoca sono decisamente più maturi. I fischi di San Siro per Donnarumma? Non gli avranno fatto piacere, ma in qualche modo è riuscito a gestirli".