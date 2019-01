Martorelli: "Paquetà e Piatek consentono al Milan di avere due calciatori di livello"

“Il Milan era nelle condizioni di dover intervenire in tutti i modi in questo mercato. Con il recupero di Caldara e Biglia Gattuso ritrova due elementi importanti. Paquetà e Piatek consentono al Milan di avere due calciatori di livello”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Giocondo Martorelli.

A chi assegna l’oscar del mercato?

“La Fiorentina. Ha centrato per prima l’obiettivo dove era mancante. Pjaca non aveva risposto alle aspettative. Quindi sono stati tempestivi a recuperare in maniera veloce un attaccante come Muriel. Bene anche il Milan, che da un punto di vista economico ha fatto un grande movimento: si è liberato di Higuain e ha puntato su Piatek”.