Massara: "Fiduciosi che la squadra possa continuare a far bene. Col Crotone partita importante"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Frederic Massara ha parlato degli obiettivi di mercato per la difesa. Queste le sue parole:

Sulla partita con il Crotone e l’assenza di Ibra.

“Sarà la prima da titolari per i nuovi colpi ma hanno dato già il loro contributo in altre partite che abbiamo giocato. Siamo fiduciosi che la squadra possa fare bene e che possa proseguire sulla falsa riga del finale di campionato scorso. Abbiamo impegni ravvicinati e questa non sarà una partita facile perché c’è entusiasmo tra gli avversari. Dovremo fare molta attenzione."

Sulla settimana delicata e l’impegno in Europa.

“E’ una settimana importante come tutte quelle di campionato. Dobbiamo concentrarci ora sul Crotone poi penseremo, alla fine della partita, al match contro il Rio Ave"