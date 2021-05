Materazzi: "Mourinho? Meglio alla Roma che alla Juve o al Milan"

"Mourinho? Meglio a Roma che alla Juve o al Milan", titola La Gazzetta dello Sport sulle parole di Marco Materazzi a proposito dell'arrivo a Roma di Josè Mourinho. "Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juventus. Ci avrebbe pensato molto di più, e per gli interisti sarebbe stato peggio se fosse andato a Milan o Juve. Così credo che lo capiranno, ha fatto tanto per l'Inter", le parole dell'ex difensore. "A Roma farà di tutto perché tutti remino nella stessa direzione e saprà portare la gente dalla sua parte, soprattutto quando si potrà tornare allo stadio. Ma anche lui si gioca tanto. Da un paio d'anni non è all'altezza del suo valore, ma non è abbastanza per metterlo in dubbio. Però ora quel valore deve dimostrarlo".