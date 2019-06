Maxi Lopez: "Giampaolo a Catania faceva lavori offensivi mai visti"

Maxi Lopez, ex attaccante del Milan, ha parlato di Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: "E' un allenatore molto esperto, già ai tempi del Catania era molto preparato e lavorava tantissimo. Faceva dei lavori offensivi che ho visto fare solo a lui. Lavorava molto con la linea difensiva, poteva giocare undici contro l'ultima linea difensiva e non facevano gol. Questo mi colpì molto. Il Milan è in fase di ristrutturazione e deve tornare a crescere. Tifoso milanista? Sì, da piccolino guardavo il calcio italiano alzandomi la mattina presto per guardare il Milan che ha fatto la storia".