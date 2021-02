Meite: "Non presto molta attenzione ai sorteggi, penso già alla prossima partita"

Il Milan aspetta il sorteggio di oggi per conoscere la prossima avversaria in Europa League. L'urna non preoccupa Soualiho Meité: "Non presto molta attenzione ai sorteggi - dice il centrocampista rossonero ai canali ufficiali della UEFA - sono sempre concentrato sulla prossima partita. Quando sarà il momento di giocare gli ottavi di finale mi concentrerò sui nostri avversari, non importa chi siano".