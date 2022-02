Messi: "Il PSG oggi non ha nulla da invidiare ai club storici"

In un'intervista alla rivista ufficiale del PSG, Leo Messi si è così espresso sul PSG: "Questo club è cresciuto molto negli ultimi 10-11 anni, ha molta ambizione e voglia di migliorarsi. Oggi non ha nulla da invidiare ai club storici. Vincere la Champions però è complicato, ci sono i migliori e ogni dettaglio, ogni errore può costarti caro. Abbiamo la squadra per provare a raggiungerlo ma dobbiamo essere calmi, perché è difficile e i migliori non sempre vincono. Bisogna valutare tutti i dettagli e fare una grande squadra, le squadre forti sono quelle che raggiungono l'obiettivo e noi ci stiamo arrivando. Non conoscevo Kylian, né sul terreno di gioco né fuori. Poco a poco ci siamo conosciuti meglio, soprattutto sul campo, continuiamo a capire come trovarci a vicenda. È bello giocare con i migliori. Ho avuto la fortuna di farlo a lungo a Barcellona, e ora ho la fortuna di farlo anche qui a Parigi. Sono molto felice e non vedo l’ora di continuare a farlo".