Messias su Pioli: "È una bravissima persona con le idee molto chiare"

Junior Messias, esterno d’attacco brasiliano arrivato da poco al Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel format 'On the road'. Sul mister Stefano Pioli, Messias ha detto: “Pioli è una bravissima persona, ha cultura del lavoro e ha le idee chiare”. Messias non è ancora sceso in campo in quanto è in ritardo di condizione e sta cercando di essere al meglio per le settimane a venire.