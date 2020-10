Milan femminile, Korenciova si gode il momento: "È il frutto di anni di lavoro"

Domani andrà in scena “l’altro derby”, quello tra il Milan e l’Inter femminili. La Gazzetta dello Sport ha intervistato il portiere rossonero Maria Korenciova, che difende la porta meno battuta del campionato con appena 2 gol subiti. "Certamente ne sono orgogliosa - ha dichiarato - ma di più lo sono per tutto il gruppo, perché vediamo il frutto di anni di lavoro comune. E il tecnico Ganz ci ricorda sempre che siamo una squadra e si difende anche in attacco, così come si attacca dalla difesa. Siamo un tutt’uno, anche se ognuno con le proprie specificità. Ma questo è solo l’inizio, la stagione è ancora lunga e non sarà facile mantenere il livello. Dobbiamo continuare a lavorare sodo come stiamo facendo”. Domani l’estremo difensore del Milan affronterà la bomber nerazzurra Caroline Moller: “La conosco, ma ho visto soltanto video delle partite dell’Inter dal suo arrivo quest’anno. Spero che sia meno forte della connazionale Pernille. È l’attaccante più forte che mi sono trovata di fronte".