Mirabelli: "Milan giovane? Vero, ma l’intuizione è stata mia"

Dalle pagine del quotidiano Tuttosport, l’ex direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli, è tornato a parlare della società milanista: "La cosa che mi spiace è che ora il Milan sta raccogliendo i frutti dell’80% del mio lavoro che ho svolto precedentemente nei miei 15 mesi rossoneri. Dalla scelta dello staff tecnico ai rinnovi di giovani di prima fascia come Donnarumma, Romagnoli, Calabria e Cutrone per non parlare poi degli acquisti come Rodríguez e Kessié, solo per citarne alcuni. Oggi parlano di un Milan giovane, vero. Ma l’intuizione di dare fiducia a questi ragazzi di chi è stata?".