MN - A. Marques: "Un Paquetà riposato può fare di più"

Andersinho Marques, esperto di calcio brasiliano, ha rilasciato in esclusiva a MilanNews.it le sue considerazioni su Paquetà: "L’anno scorso ha iniziato bene poi ha rallentato, anche per l’infortunio. La posizione in cui Paquetà ha giocato di più è trequartista. Parliamoci chiaro, lui veniva da quasi due anni senza vacanza. A fine stagione giocava molto affaticato e con un piccolo infortunio che poi è venuto fuori. Il Milan non aveva cambi, seconde scelte, e lo metteva sempre in campo. Un Paquetà riposato può fare ancora di più. Lui è uno di quei giocatori che quando è in fase offensiva può attaccare dove vuole, è libero, ma in fase difensiva deve aiutare i compagni almeno fino a metà campo”