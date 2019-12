MN - Albertini: "Milan e il Barcellona hanno scritto la storia con stile"

Presente all’evento "Legends of Style", che si sta svolgendo al Maio Restaurant di Milano, Demetrio Albertini, ex di Milan e Barcellona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È la prima volta che due club così gloriosi si uniscono per festeggiare i propri anniversari. È un lavoro che parte da lontano. Mi hanno chiesto di fare il regista di questa iniziativa. Abbiamo costruito questo progetto sapendo quelli che erano gli obiettivi. Il Milan e il Barcellona hanno scritto la storia con stile. Con senso di appartenenza, un valore molto forte in entrambi i club, nei tifosi, anche nei giornalisti. Abbiamo cercato di costruire qualcosa che potesse andare fuori dall’Italia. Non si tratta solo di glorie o legends, ma si tratta di eventi plurimi con anche camp con i bambini. I ragazzi devono essere i primi a conoscere la storia. Avremo un parco tematico, portare i brand Milan e Barcellona in giro insieme è una cosa unica. E poi ci sarà la partita delle leggende. Per me è un grande onore poter collaborare per qualcosa di importante. L’obiettivo è quello di portare gli ambasciatori che creano i ponti con il mondo. Con questo tour vogliamo aprire qualche nuova strada. Ce la metteremo tutta. Vogliamo toccare l’Asia, siamo in trattative con il Sud America e la Russia. Ci saranno delle esigenze da dover rispettare, partiremo il prima possibile, sono sicuro che sarà un tour molto glorioso".