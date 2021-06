MN - Albertosi: "Calhanoglu ha lasciato il Milan per un milione in più, è un calcio che non mi piace"

Enrico Albertosi, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato della scelta di Hakan Calhanoglu di firmare con l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere rossonero:

Da Donnarumma a Calhanoglu: un altro "tradimento" per i rossoneri.

"Ha lasciato il Milan per un milione in più. Purtroppo oggi il calcio così, è in mano ai procuratori che fanno fare ai giocatori quello che vogliono. Raiola ha portato Donnarumma al Psg per guadagnare un sacco di soldi, probabilmente il procuratore di Calhanoglu lo ha portato all’Inter anche per un suo interesse. È un calcio che non mi piace: una volta c’erano le cosiddette "bandiere", giocatori che rimanevano in una società dieci-quindici anni. Pochi ma c’erano: penso a Maldini e Rivera nel Milan, Totti alla Roma e Antognoni alla Fiorentina, giocatori che sono stati riconoscenti nei confronti delle rispettive squadre".