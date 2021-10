MN - Albertosi: "Maignan è affidabile. A lungo nel Milan? Dipende dal procuratore"

Abbiamo raggiunto in esclusiva per un’intervista Enrico Albertosi, ex portiere del Milan con più di 200 partite giocate nel Milan nella seconda metà degli anni ’70. Alla domanda su Mike Maignan, Albertosi ha risposto così: “Fin ora si è dimostrato affidabile. L’ho visto a Bergamo contro l’Atalanta domenica e ha fatto 2-3 parate eccezionali, salvando il risultato dato che si stava ancora sullo 0-1. Non sta facendo rimpiangere Donnarumma”.

Maignan può rimanere a lungo nel Milan?

“Nel calcio di oggi non si sa mai. Non si capisce se i giocatori si attaccano alla maglia, se stanno bene nella città dove giocano, se si trovano bene con i compagni di squadra, ma nella maggior parte dei casi non dipende da loro ma dai procuratori. Sono i procuratori che decidono cosa devono fare. Se invece un giocatore ha personalità e dice al procuratore di voler rimanere in quella squadra, il discorso può cambiare”.