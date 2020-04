MN - Albertosi: "Personalmente annullerei il campionato. Se un giocatore non gioca per due mesi è giusto che si tagli lo stipendio"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato della situazione Coronavirus. Questa la domanda e la risposta:

Siamo coinvolti in un grande emergenza in cui il mondo del pallone, chiaramente, viene in secondo piano. A causa dell’incertezza di questo scenario quale crede possa essere la scelta più giusta per il campionato?

“Non è facile dirlo. Se dovessi decidere io annullerei tutto, sia il calcio di Serie A che di Serie B. Mi dispiacerebbe per qualche squadra però la situazione è gravissima fino a questo momento. Se si potesse ripartire a fine maggio, tuttavia, si riuscirebbe a concludere tutto.”

Per quanto riguarda gli stipendi e il conseguente taglio. E’ stata giusta la scelta collegiale della Lega calcio o sarebbe stato meglio lasciare la decisione in autonomia ai club?

“Credo che dovrebbe essere una scelta autonoma dei club anche perché gli ingaggi dei calciatori vengono diluiti in dodici mesi. Per cui chiaramente se non giochi per due mesi mi sembra anche giusto che ci sia una riduzione dell’ingaggio perchè non sei a disposizione, non per colpa tua ma a causa del Coronavirus.”