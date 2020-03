MN - Antinelli sui rinvii: "Juve-Milan a porte aperte è una scelta poco comprensibile"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Alessandro Antinelli, inviato di Rai Sport, ha parlato della scelta del rinvio di alcune partite della Serie A. Questa la domanda e la risposta:

È arrivata ieri la comunicazione riguardante il rinvio di 5 partite di Serie A nonostante fosse stato predisposto pochi giorni prima di poterle giocare a porte chiuse. È stata una decisione giusta o tardiva?

“La decisione è tardiva perché c’è stato un consiglio dei ministri fino alle 2 di notte per poi decidere a mezzogiorno e la situazione chiaramente non era cambiata così tanto. Questa cosa fa capire che ci sono visioni diverse e che questa scelta è nata con l’intento di non fare vedere fuori dall’Italia le partite a porte chiuse al fine di non creare un danno di immagine non tanto per il calcio quanto per il paese Italia. Poi c’è stato il problema dei biglietti, dell’incasso in una partita come Juventus-Inter e fin qui erano problematiche comprensibili. Sono cominciate a sorgere le prime incomprensioni se poi Juventus-Milan si gioca a porte aperte solo con i tifosi piemontesi perchè chiaramente la situazione non cambia in tre giorni se il decreto riguardante le attività sportive è stato prorogato fino a venerdì. Scelta tardiva, quindi, e bisogna trovare una linea di comando più coerente”