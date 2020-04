MN - Bazzani su Theo: "Non mi aspettavo un rendimento del genere"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it Fabio Bazzani, ex centravanti della Sampdoria e grande appassionato del mondo rossonero con un trascorso a Milan Tv nella rubrica legata alla tattica, ha parlato così di Theo Hernandez:

Theo Hernandez è stato una piacevole sorpresa. Si aspettava questo rendimento offensivo e in cosa deve crescere assolutamente per diventare un top?

“Non mi aspettavo un rendimento del genere seppure le qualità non erano in discussione. Ha fatto vedere cose molto interessanti in fase offensiva, dove ha segnato anche sei gol che per un terzino sono tanti. Sicuramente la fase difensiva è un aspetto dove deve migliorare molto, perché ha ancora delle lacune tattiche e di lettura che devono essere limate il prima possibile”.