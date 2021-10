MN - Bisantis su Tatarusanu: "Gli serve giocare per prendere più fiducia"

Giuseppe Bisantis, radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' di Radio Rai del match tra Milan e Torino, si è così espresso in un'intervista esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Tatarusanu: "Tatarusanu ha esperienza internazionale. Non è un fuoriclasse, ma contro il Torino ha fatto parate non stilisticamente impeccabili, ma certamente efficaci. Ovviamente non dà l'esplosività di Maignan e la completezza di Donnarumma, ma in questo momento c'è lui ed è giusto che sia lui il titolare. Gli serve giocare per prendere ancora più fiducia".