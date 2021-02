MN - Bocci: "Il Milan sul mercato ha fatto buoni acquisti. Sulle qualità e sulla utilità di Mandzukic non ci sono dubbi"

Intervenuta ai microfoni di Milannews.it, Alessandra Bocci ha parlato del mercato rossonero. Queste le sue parole: "Tomori è stato un innesto di qualità e indovinato e quindi se il Milan potrà, farà bene a riscattarlo. Ha un ottimo senso del tempo ed è un giocatore intelligente. In quel ruolo abbiamo visto anche Kalulu che ha fatto molto bene ma è un giocatore giovanissimo così come Gabbia quindi avere un elemento come Tomori con esperienza sarebbe un ottimo acquisto. Il Milan sul mercato ha fatto buoni acquisti. Il punto interrogativo su Mandzukic deriva dal suo lungo stop e dal processo di ambientamento nella squadra. Non so se sarà ancora in grado di fare quello che faceva alla Juventus di Allegri o se sarà utilizzato come vice Ibrahimovic ma sulle sue qualità e sulla sua utilità non ci sono dubbi"