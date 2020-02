MN - Bonetti: "Champions? La prima regola è crederci"

La redazione di MilanNews.it ha contattato Dario Bonetti, ex difensore di Milan e Juventus, per parlare dei temi più caldi in casa rossonera, tra cui le parole di Maldini sulla qualificazione in Champions: "Sì, però c'è anche da dire che la prima regola è crederci. Se uno non ci crede, non potrà mai trasformare in realtà i propri desideri. Poi, è chiaro che l'Atalanta abbia una o due marce in più, avendo segnato più gol di tutti e avendo tanti giocatori forti in fase offensiva. I conti, però, si faranno alla fine ed è giusto non mollare e crederci".