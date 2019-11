MN - Borghi: "Con Giampaolo confusione e problemi di comunicazione, ora è evidente il cambio d'atteggiamento"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, Stefano Borghi ha commentato così l'impatto di Pioli sulla panchina dei rossoneri: "Ho visto piuttosto chiaramente un cambio di atteggiamento, di attitudine, di convinzione della squadra dopo il cambio in panchina. Questo è un fatto lampante. Credo che questo indichi anche di come con Giampaolo ci fosse della confusione, magari della poca convinzione e anche qualche problema di comunicazione. Un cambio, in questo senso, mi pare che si sia visto. Non c’è stato un cambio, invece, sul piano dei risultati. Quelli devono arrivare. E il fatto di giocare contro Juventus e Napoli nelle prossime due partite di certo non aiuta. Però è vero che partite del genere ti danno, probabilmente, degli stimoli in più. Credo che il Milan andrà a combattere allo Stadium. Anzi, ne sono convinto. Poi, ovviamente, per fare risultato servirà un’impresa".