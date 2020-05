MN - Bucciantini: "Theo ha dato coraggio alla squadra. Non mi aspettavo un impatto del genere"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Marco Bucciantini, celebre giornalista sportivo, ha parlato dell'interesse del Milan per Tonali. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Questa la domanda e la risposta:

Ti aspettavi un impatto così importante di Theo Hernandez in Serie A?

“Sinceramente no, e faccio i complimenti a chi l’ha visto. Non me l’aspettavo perché faceva fatica a imporsi in una grande squadra. Al Milan, invece, quelle che erano le lacune sono diventati i pregi. In un momento in cui il Milan non scorreva, Theo ha dato coraggio alla squadra. La spensieratezza è genuina perché fatta di forza tecnica e forza fisica. Bravo anche Giampaolo a metterlo in campo in cui serviva spensieratezza e bravo Pioli a valorizzarlo”.