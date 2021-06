MN - Busiello (CEO Firs1): "Magalhaes dell'Arsenal e Matheus Pereira possono fare una grande carriera"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Busiello, agente e CEO dell'agenzia Firs1, che collabora in Italia con l'agenzia Niagara Sports ha parlato di nomi che potrebbero essere protagonisti sul mercato. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA) Queste le sue parole: "A me piace molto Jorge de Frutos, attaccante esterno classe 1997 del Levante. Per me è maturo per giocare in squadre più importanti, tanto che è in orbita Real Madrid. Ha margini di crescita importanti. Un altro che piace molto anche se non fa parte della nostra agenzia è Gabriel Magalhaes, difensore che non ha giocato tanto nell'Arsenal quest'anno, ma credo che possa fare bene in una grande squadra. Un altro nome che faccio è quello di Matheus Pereira del West Bromwich: lui ha fatto un grande campionato nonostante la retrocessione. Può fare una bellissima carriera".