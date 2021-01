MN - Capello racconta il primo Ibrahimovic: "L'ho fatto lavorare tantissimo, è un uomo intelligente"

Durante la sua intervista in esclusiva a MilanNews.it, lo storico allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato così del primo Zlatan Ibrahimovic. Capello ha allenato lo svedese alla Juventus:

Ha un rapporto speciale con lo svedese che di lei ha sempre parlato come il tecnico che gli ha trasmesso una grande etica del lavoro. Come era il primo Ibrahimovic?

“Avevamo visto in lui una grandissima potenzialità e anche tutto quello che doveva migliorare. L’ho fatto lavorare tantissimo per crescere e migliorarsi, giorno dopo giorno. Lui ha subito capito che con il lavoro quotidiano si migliora, che le qualità emergono e crescono con la fatica e ha capito che la strada da battere era quella. Si è dimostrato un uomo intelligente e capace di comprendere che determinate richieste non erano degli obblighi ma dei consigli per migliorarsi”.